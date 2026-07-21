Αγνώριστος ο Βινίσιους μετά την πλαστική στο σαγόνι

Ο Βινίσιους εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, κάνοντας μία αισθητική επέμβαση στο σαγόνι του.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα εμφανιστεί ανανεωμένος στην προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, μιας και έκανε πλαστική στο σαγόνι του σ’ έναν εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό στη Βραζιλία. Στις πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Βινίσιους είναι αρκετά διαφορετικός.

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Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, η επέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών ενθεμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου.

Vini Jr at the clinic after his chin harmonization surgery. pic.twitter.com/WOq8OC0fgs — Madrid Zone (@theMadridZone) July 20, 2026

VINICIUS JUNIOR UNDERWENT CHIN HARMONISATION SURGERY YESTERDAY IN BRAZIL



YAH OR NAY? pic.twitter.com/W874FN8JxG — EL SUCIO SWAGO (@usmanGuapo_) July 21, 2026

Meu cérebro não tá conseguindo entender que esse agora é o Vini Jr. juro pic.twitter.com/LcztzYT5tO — Babi (@babi) July 20, 2026

Η διαφορά στο πρόσωπό του είναι τόσο μεγάλη, μάλιστα, που αρκετοί θαυμαστές του δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν μέσω των social media.