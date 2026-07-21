Αθλητικά

Αγνώριστος ο Βινίσιους μετά την πλαστική στο σαγόνι

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ προχώρησε σε αισθητική επέμβαση μετά το Μουντιάλ
Αγνώριστος ο Βινίσιους μετά την πλαστική στο σαγόνι
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Ο Βινίσιους εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, κάνοντας μία αισθητική επέμβαση στο σαγόνι του.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα εμφανιστεί ανανεωμένος στην προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, μιας και έκανε πλαστική στο σαγόνι του σ’ έναν εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό στη Βραζιλία. Στις πρώτες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Βινίσιους είναι αρκετά διαφορετικός.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, η επέμβαση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών ενθεμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του περιγράμματος του προσώπου.

Reuters
Reuters/Vincent Carchietta

Η διαφορά στο πρόσωπό του είναι τόσο μεγάλη, μάλιστα, που αρκετοί θαυμαστές του δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν μέσω των social media.

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Αθλητικά
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