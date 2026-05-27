Θάντερ – Σπερς 127-114: Νέο προβάδισμα για την Οκλαχόμα στους τελικούς της Δύσης

Μία νίκη χρειάζονται ακόμα οι Θάντερ για να περάσουν στους τελικούς του NBA
Δίχως να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, οι Θάντερ επικράτησαν εντός έδρας των Σπερς με 127-114 και έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας στο ΝΒΑ.

Οι Θάντερ πήραν και πάλι το προβάδισμα στη σειρά και χρειάζονται μία νίκη για να περάσουν στους τελικούς του NBA, όπου ήδη βρίσκονται οι Νικς από την Ανατολή.

Ο κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, δύο ριμπάουντ και εννέα ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και Άλεξ Καρούσο, προσθέτοντας 22 πόντους, δύο ριμπάουντ και έξι ασίστ.

Από πλευράς ηττημένων, ο Στεφόν Καστλ ξεχώρισε με 25 πόντους, πέντε ριμπάουντ κα έξι ασίστ, ενώ ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά έμεινε στους 20 πόντους, μοιράζοντας και έξι ασίστ.

Ο επόμενος μεταξύ τους αγώνας είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/5, 03:00).

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-27, 69-58, 101-91, 127-114

