Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, οι ημερομηνίες και τα φιλικά

Ο Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας του στο Βλααρντίνγκεν. Οι ερυθρόλευκοι θα πιάσουν δουλειά επί ολλανδικού εδάφους τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, θα επιστρέψουν στη συνέχεια στην Ελλάδα και θα αναχωρήσουν και πάλι για την Ολλανδία, όπου θα παραμείνουν μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε από το rebalancing και θα αγωνιστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, κερδίζοντας έξτρα μέρες ξεκούρασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προετοιμασία των Πειραιωτών θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου, , όταν και θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές του στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα αναχωρήσει για το προπονητικό κέντρο CWO του Βλααρντίνγκεν της Ολλανδίας στις 3 Ιουλίου και θα παραμείνει εκεί έως τις 13 ή τις 14 Ιουλίου.

Όπως είχε συμβεί και πέρσι, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τρεις ημέρες και ακολούθως θα επιστρέψει στην Ολλανδία στις 16 Ιουλίου, όπου θα παραμείνει για ένα δεκαήμερο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει έξι φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, αναζητώντας ήδη τους πιθανούς αντιπάλους της που θα τη βοηθήσουν να προετοιμαστεί καλύτερα για τα προκριματικά του Champions League.