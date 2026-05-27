Αθλητικές μεταδόσεις με τελικό Conference League Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιέκανο

Cosmote TV και ANT1 θα μεταδώσουν τον μεγάλο τελικό της Λειψίας
Ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγιεκάνο μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/5/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα υπάρχουν αρκετοί αγώνες μπάσκετ για τα πλέι οφ των κορυφαίων ευρωπαϊκών αθλημάτων, καθώς και οι αναμετρήσεις για τον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης 27/5/2026

11:30 Eurosport Roland Garros, κυρίως ταμπλό

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αναντολού Εφές – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League

18:45 Eurosport Roland Garros, κυρίως ταμπλό

19:30 Mega News Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης Water Polo League Γυναικών

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φενέρμπαχτσε – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

