Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους στον τελικό του Conference League

Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο συγκρούονται απόψε (22:00, Cosmote Sport, ANT1) στη Λειψία, στον τελικό του Conference League.

Πρόκειται για μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που απολαμβάνουν μόνο τη δεύτερη ευρωπαϊκή τους πορεία και καμία τους δεν έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό το επίπεδο. Δύο ομάδες που όμως έχουν εντυπωσιάσει την τρέχουσα σεζόν στη διοργάνωση, με την Κρίσταλ Πάλας να είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Conference League.

Η αγγλική ομάδα άφησε εκτός στα νοκ άουτ κατά σειρά τις Ζρίνσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιορεντίνα και Σαχτάρ.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Βαγέκας, της εργατικής συνοικίας της Μαδρίτης, έφτασε στον πρώτο μεγάλο τελικό της ιστορίας έχοντας αποκλείσει στο διάβα της και την ΑΕΚ.

Νωρίτερα, η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε αφήσει εκτός τη Σάμσουνσπορ, ενώ στα ημιτελικά απέκλεισε με δύο νίκες το Στρασβούργο, αποδεικνύοντας πως δεν βρίσκεται τυχαία στον τελικό.

Διαιτητής θα είναι ο 44χρονος Ιταλός διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριάνι, που θα διευθύνει τον πρώτο του τελικό διαγωνισμού συλλόγων της UEFA.

Πιθανές συνθέσεις:

Κρίσταλ Πάλας (όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Κλάιν, Λακρουά, Κανβό, Μουνιόθ, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο, Τεστς

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ίνιγκο Πέρεθ): Μπατάγια, Ρατίου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Όσκαρ Βαλεντίν, Λόπεθ, Ίσι Παλαθόν, Γκαρθία, Ντε Φρούτος, Αλεμάο.