Απίθανο σόου Φουρνιέ στο δείπνο του Ολυμπιακού: Τα πέταξε όλα και βούτηξε στην πισίνα

Τα γλέντια για την κατάκτηση της Euroleague καλά κρατούν στον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να δίνει μία φοβερή παράσταση στο δείπνο της ερυθρόλευκης ΚΑΕ για το τέταρτο ευρωπαϊκό.

H πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδας του Ολυμπιακού δείπνησε το βράδυ της Τρίτης (26/5/2026) σε γνωστό εστιατόριο στη Βούλα, όπου και εκεί ξεχώρισε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ τα έδωσε όλα και στο γλέντι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, πέταξε το σακάκι του και το έριξε στον χορό. Το σόου είχε, όμως, και συνέχεια αφού ο Φουρνιέ τα πέταξε σχεδόν όλα, έμεινε με το εσώρουχο και βούτηξε στην πισίνα του εστιατορίου.

Μαζί του και ο team manager του Ολυμπιακού, Αντώνης Κατσίκης, ο οποίος βούτηξε και αυτός στην πισίνα και χάρισε μαζί με τον Γάλλο γκαρντ ένα μοναδικό φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε τρελά κέφια από το ξεκίνημα της βραδιάς, συγκεντρώνοντας πάνω του όλα τα φώτα.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού χόρεψε με πάθος μαζί με τον team manager, Αντώνη Κατσίκη, στο εστιατόριο της Βούλας με τους παίκτες να τραβούν βίντεο για να απαθανατίσουν τη στιγμή.