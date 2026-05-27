Απίθανο σόου Φουρνιέ στο δείπνο του Ολυμπιακού: Τα πέταξε όλα και βούτηξε στην πισίνα

MVP στο παρκέ αλλά και στους πανηγυρισμούς ο Γάλλος γκαρντ
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Τα γλέντια για την κατάκτηση της Euroleague καλά κρατούν στον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να δίνει μία φοβερή παράσταση στο δείπνο της ερυθρόλευκης ΚΑΕ για το τέταρτο ευρωπαϊκό.

H πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδας του Ολυμπιακού δείπνησε το βράδυ της Τρίτης (26/5/2026) σε γνωστό εστιατόριο στη Βούλα, όπου και εκεί ξεχώρισε ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ τα έδωσε όλα και στο γλέντι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, πέταξε το σακάκι του και το έριξε στον χορό. Το σόου είχε, όμως, και συνέχεια αφού ο Φουρνιέ τα πέταξε σχεδόν όλα, έμεινε με το εσώρουχο και βούτηξε στην πισίνα του εστιατορίου.

Μαζί του και ο team manager του Ολυμπιακού, Αντώνης Κατσίκης, ο οποίος βούτηξε και αυτός στην πισίνα και χάρισε μαζί με τον Γάλλο γκαρντ ένα μοναδικό φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε τρελά κέφια από το ξεκίνημα της βραδιάς, συγκεντρώνοντας πάνω του όλα τα φώτα.

Το show του Φουρνιέ
Το show του Φουρνιέ στο δείπνο του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού χόρεψε με πάθος μαζί με τον team manager, Αντώνη Κατσίκη, στο εστιατόριο της Βούλας με τους παίκτες να τραβούν βίντεο για να απαθανατίσουν τη στιγμή.

