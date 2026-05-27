Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα στην Ελλάδα ο Γιάκομπ Νίστρουπ

Η εποχή Γιάκομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε και επίσημα από την Τρίτη (26/5/2026), με την πράσινη ΠΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αποτελεί τον αντικαταστάτη του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον 38χρονο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028, το οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για ακόμη μία σεζόν.

Ο Δανός προπονητής έρχεται για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα τη Δευτέρα (1/6), μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά στο «τριφύλλι».

Ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, καθώς θα πλαισιώνεται από ένα τιμ έως πέντε συνεργατών, τους οποίους έχει επιλέξει ο ίδιος και με τους περισσότερους έχει ήδη συνεργαστεί στην Κοπεγχάγη.

Σε αυτό ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός Στέφαν Μάντσεν, ενώ στο τιμ θα προστεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη ένας βοηθός με έμφαση στην άμυνα και πιθανός προπονητής τερματοφυλάκων, με τον Γιώργο Μουντάκη να παραμένει στο τεχνικό επιτελείο.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Στέφανο Κοτσόλη για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες ανά θέση.