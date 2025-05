Άγριες συμπλοκές οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ στο Μπιλμπάο πριν τον τελικό του Europa League

Τα… παρατράγουδα δεν έλειψαν στο Μπίλμπαο πριν τον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Τότεναμ.

Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τότεναμ ήρθαν σε σύγκρουση σώμα με σώμα σε δρόμους του Σαν Μαμές, μια ημέρα πριν από τον τελικό του Europa League.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, οι Άγγλοι οπαδοί αντάλλαξαν αρχικά κάποια… γαλλικά και στη συνέχεια άρχισαν να παίζουν… ξύλο, πετώντας καρέκλες και τραπέζια, μέχρι να επέμβει η αστυνομία και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Manchester United and Tottenham fans have been fighting in Spain.pic.twitter.com/jcIt2VDtJW