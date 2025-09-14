Αινιγματική δήλωση Ρούμπεν Πέρεθ: «Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο»

Ο Ρούμπεν Πέρεθ έκανε μία αινιγματική τοποθέτηση για τον Παναθηναϊκό, μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ρούμπεν Πέρεθ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, έχοντας μείνει για μια σεζόν ουσιαστικά εκτός ομάδας, ενώ φέτος αγωνίζεται στην Κηφισιά.

Μετά την ιστορική νίκη της Κηφισιάς με 3-2 επί του Παναθηναϊκού, ο Ισπανός μέσος τόνισε χαρακτηριστικά ότι “όσο υπάρχει ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο”.

Ο Πέρεθ δεν ανέφερε όνομα, ωστόσο αυτός δεν αποκλείεται να είναι ο Γιάννης Παπαδημητρίου, με τον όποιο έχουν κακές σχέσεις.

Όσα ανέφερε, μιλώντας σε ΕΡΤ και NOVA

«Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας.

Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο».