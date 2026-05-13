Αισιόδοξα τα νέα για Καρέτσα: Θα δώσει αγώνα δρόμου για να αγωνιστεί το Σάββατο στο Σταντάρ Λιέγης – Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τραυματίστηκε στο ματς της Γκενκ με τη Βέστερλο και άπαντες φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί ρήξη χιαστού, λόγω της αντίδρασής του.

Οι εξετάσεις του Καρέτσα, που αποχώρησε με δάκρυα μετά τον τραυματισμό του, δεν έδειξαν κανένα πρόβλημα στο γόνατο. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ έχει μόνο έναν οστικό μώλωπα στον αστράγαλο και πιθανότατα θα είναι άμεσα διαθέσιμος για το ματς κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης (16/05/26).

Αυτό σημαίνει ότι ο Καρέτσας θα είναι κανονικά διαθέσιμος και για τα δύο φιλικά της Εθνικής Ελλάδας τον Ιούνιο με Σουηδία και Ιταλία, όπως και για τα τρία τελευταία ματς της χρονιάς στο βελγικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα ο Καρέτσας, που θα λάβει πολλές προτάσεις για μεταγραφή το καλοκαίρι θα μπορεί να διαπραγματευτεί χωρίς να ταλαιπωρείται από κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.