Ακαϊντίν: «Ο Τερίμ ήταν μεγάλο μέγεθος για τον Παναθηναϊκό, υπερείχε σε ποιότητα όλων»

Ο Σαμέτ Ακαϊντίν έκανε δηλώσεις σε μέσο της Τουρκίας και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Φατίχ Τερίμ στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι ο Τούρκος προπονητής ήταν μεγαλύτερο μέγεθος από τους πράσινους.

Σίγουρα, ο τρόπος αποχώρησης του Ακαϊντίν από τον Παναθηναϊκό, δεν του έχει αφήσει ευχάριστη άποψη για το σύλλογο, καθώς στις δηλώσεις του έκανε σύγκριση του Τερίμ με το μέγεθος του «τριφυλλιού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος αποχώρησε πρόωρα από τους πράσινους εξαιτίας μίας ανάρτησης που είχε κάνει τη 19η Μαΐου για τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Ο Ακαϊντίν ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Φατίχ Τερίμ τα εξής: «Στην πραγματικότητα, ο Παναθηναϊκός με ήθελε στην αρχή της σεζόν, αλλά δεν πήγα. Ο Φατίχ Τερίμ δεν ήταν εκεί στην αρχή της σεζόν. Υπήρχε άλλος προπονητής. Δεν ένιωθα έτοιμος να πάω σε ξένη χώρα, οπότε αποφάσισα να ολοκληρώσω το πρώτο μισό της σεζόν στη Φενερμπαχτσέ.

Πήγα επειδή ήταν εκεί ο Φατίχ Τερίμ, αυτή είναι η αλήθεια. Αν είχα πάει για τον Παναθηναϊκό, θα είχα πάει στην αρχή της σεζόν. Ο Φατίχ Τερίμ είναι απίστευτος, πώς να το πω, πάντα θέλεις να είσαι μαζί του, ήταν υπέροχο να καθόμαστε και να συζητάμε.

Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει, αλλά υπήρχαν κάποια πράγματα που ήταν πέρα από τον έλεγχο του Φατίχ Τερίμ και, φυσικά, είχαμε πολλές ελλείψεις που σχετίζονταν με την ποιότητα της ομάδας.

Ο Φατίχ Τερίμ ήταν μεγάλο μέγεθος για τον Παναθηναϊκό. Η ποιότητά του υπερίσχυε όλων των άλλων εκεί. Είχαμε πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Εξωτερικά, ο Φατίχ Τερίμ φαίνεται πολύ αυστηρός, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ φιλικός, εκτιμά τους ανθρώπους, σε παίρνει τηλέφωνο σε ξεχωριστές στιγμές, ρωτάει για σένα και είναι ταπεινός».