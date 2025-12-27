Αθλητικά

Ακόμα μία ήττα για τους Μπακς κόντρα στους Γκρίζλις του επιδραστικού Μοράντ

Παραμένει εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Μοράντ
Ο Μοράντ των Γκρίζλις/ Mandatory Credit: Petre Thomas-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς σημείωσαν ακόμα μία ήττα στο NBA. Αυτή τη φορά από τους Μέμφις Γκρίζλις του «διπλού» Τζα Μοράντ. Τα «ελάφια» ηττήθηκαν 125-104 στην εκτός έδρας αναμέτρηση.

Οι Γκρίζλις ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Μπακς που για ακόμα ένα παιχνίδι δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Θανάσης πάτησε για 3,26 λεπτά χωρίς να καταφέρει να πετύχει κάποιο καλάθι στο παιχνίδι του NBA.

Ο Μοράντ έκανε double double με 17 πόντους και 10 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Τζάκσον με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για τους Μπακς ξεχώρισε ο Γκριν με 20 πόντους και ο Πόρτερ που είχε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

 

Τα «ελάφια» έχουν ρεκόρ 12-19 και είναι στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Γκρίζλις με 15-16 είναι 9οι στη δυτική περιφέρεια.

