ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Mόνο νίκη θέλουν οι Θεσσαλονικείς κόντρα στην πρωταθλήτρια Ένωση

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα (19:30, NOVASports Prime, Newsit.gr), μια αγωνιστική πριν το φινάλε των φετινών πλέι οφ της Super League, με το “δικέφαλο του Βορρά” να καίγεται για τη νίκη που θα τον φέρει ακόμα πιο κοντά στην έξοδο στα προκριματικά του Champipons League της νέας περιόδου.

Το ισόπαλο 1-1 στην έδρα του Ολυμπιακού άφησε τον ΠΑΟΚ στον “pole position”, στη μάχη για τη δεύτερη θέση, που δίνει ¨εισιτήριο” για τα προκριματικά του Champions League. Ο “δικέφαλος του Βορρά” έχει 62 βαθμούς όπως και οι Πειραιώτες, αλλά έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας, στο φινάλε των πλέι οφ της Super League.

Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι με νίκη κόντρα στην ΑΕΚ -μέσα στην Τούμπα- και “διπλό’ επί του Παναθηναϊκού στην τιμωρημένη Λεωφόρο, θα βγει νικητής σε αυτή την κόντρα με τον Ολυμπιακό, δίχως να κοιτάζει τα αποτελέσματα των ερυθρόλευκων.

Η ΑΕΚ απ’ την άλλη δεν έχει κανένα βαθμολογικό κίνητρο, αφού κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, μετά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ.

Ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος φέτος στην Τούμπα, μετρώντας 12 νίκες και 3 ισοπαλίες, στοιχείο που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο αποψινό ντέρμπι. Η ΑΕΚ “τρέχει” αυτή τη στιγμή αήττητο σερί 22 αγώνων στη Super League, αν βάλουμε μαζί κανονική περίοδο και πλέι οφ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν στην ευχάριστη θέση να δει τους Γιώργο Γιακουμάκη και Χόρχε Σάντσες να μπαίνουν ξανά στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων και θα είναι στη διάθεσή του για το ματς με την ΑΕΚ, ενώ δεν υπολογίζεται ο Χρήστος Ζαφείρης που συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάσει από το ντέρμπι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και μένει να φανεί αν θα κάνει αλλαγές, σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Ζίνι να βάζει υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα – Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μπιάνκο – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γερεμέγεφ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραις (Πήλιος) – Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (Γκατσίνοβιτς) – Ζίνι (Γιόβιτς), Βάργκα.

Διαιτητής: Γιαμπλόσνκι

Βοηθοί: Μπέιτινγκερ, Μίλερ

4ος: Βεργέτης

VAR: Στορκς

AVAR: Βίλενμποργκ