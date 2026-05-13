Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ελληνικό clasico στο Φάληρο με το αυτί στην Τούμπα

Ντέρμπι με μονόπλευρο ενδιαφέρον. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο “Καραϊσκάκης” για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (19:30, COSMOTE SPORT 1, Newsit.gr), με τους Πειραιώτες να “καίγονται” για τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να επικρατήσει του ΠΑΟΚ στο Φάληρο, την προηγούμενη “στροφή” στη Super League και όχι μόνο είδε την ΑΕΚ να χρίζεται πρωταθλήτρια Ελλάδας, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει και το πλεονέκτημα από το “δικέφαλο του Βορρά” σε σχέση με την κατάληψη της 2ης θέσης στ πλέι οφ, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Θυμίζουμε ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από 62 βαθμούς, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το πλεονέκτημα, σε περίπτωση ισοβαθμίας με την ολοκλήρωση των πλέι οφ. Απ’ την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού θα τερματίσει 4ος. Μοναδικό κίνητρο των “πρασίνων’ στο αποψινό clasico είναι η επίτευξη της πρώτης του νίκης στο φετινό μίνι πρωτάθλημα, αλλά και το να πλήξει την προσπάθεια του “αιώνιου” αντιπάλου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Εκτός αποστολής είναι οι Ποντένσε, Γιαζίτσι, ενώ τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί ποιοι μη κοινοτικοί θα μείνουν εκτός.

Απ’ την άλλη, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, καθώς εκτός αποστολής βρίσκονται οι Κάτρης, Σάντσες, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Αντιθέτως, εξέτισε την τιμωρία του και επιστρέφει ο Ερνάντεθ.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο – Έσε, Μουζακίτης – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ταρέμι.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν – Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Τσέριν, Κοντούρης – Παντελίδης, Ταμπόρδα, Αντίνο – Τετέι.

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς

Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ

Τέταρτος: Πολυχρόνης

VAR: Γιουγκ, AVAR: Πέριτς