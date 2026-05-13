Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου: Ερυθρόλευκη «προθέρμανση» στα πλέι οφ της GBL, με το βλέμμα στο Final 4 της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου (17:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της GBL με στόχο να κάνει το 1-0 και εν συνεχεία να μεταβεί στη Ρόδο στις 16 Μαΐου για να… καθαρίσει τη δουλειά.

Ο αήττητος στην κανονική περίοδο, Ολυμπιακός αναμένεται να μη συναντήσει μεγάλη δυσκολία κόντρα 8ο της regular season Κολοσσό Ρόδου. Εάν όμως χρειαστεί τρίτος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί μετά το Fibal 4 της Euroleague, στο οποίο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό (22.05.2026) στο Telekom Center Athens.

Ο Κολοσσός πρόλαβε τα πλέι οφ μέσα από την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και θα βρεθεί στην post season για 13η φορά στις 19 σεζόν του στην κατηγορία. Είναι μάλιστα κάτι που κατάφερε για 5η φορά στις έξι τελευταίες σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ είναι εκτός λίστας ξένων του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα.

Η ομάδα που θα προκριθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι διασταυρώνεται με το ΑΕΚ – Άρης Betsson. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα ημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League, με 2-0, επί του Περιστερίου.