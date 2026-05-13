Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Τελικός πρόκρισης για το «τριφύλλι» στο Final 4 της Euroleague

Ματς… όλα τα λεφτά στην Roig Arena! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια στο Game 5 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague (22:00, NovaSports Prime, Newsit.gr), με το νικητή να παίρνει την πρόκρισης στο Final 4 που θα γίνει στο “Telekom Center” της Αθήνας.

H ώρα της κρίσης για τον Παναθηναϊκό έφτασε. Οι “πράσινοι” μπήκαν με εκπληκτικό τρόπο σε αυτή τη σειρά, κάνοντας δυο break κόντρα στη Βαλένθια. Η Ισπανική ομάδα όμως όχι μόνο δεν επέτρεψε στο “τριφύλλι” να βγάλει… σκούπα στα ματς της Αθήνας, αλλά “απάντησε” με ισάριθμα break, για το εντυπωσιακό 2-2 των δυο ομάδων.

Πλέον, το ματς στη Roig Arena δίνει πρόκριση, με τη Βαλένθια να ψάχνει την πρώτη της παρουσία σε Final 4 της Euroleague! Σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση, ο κόουτς του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, δεν έχει στη διάθεσή του μόνο τον Κώστα Σλούκα, που έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο.

Από την άλλη, o Πέδρο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στη Βαλένθια στους τραυματίες Πουέρτο και Λόπεζ-Αροστέγκι, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Μπράξτον Κι, ο οποίος προπονήθηκε το πρωί της Τρίτης (12.05.2025) με προστατευτική μάσκα, λόγω κατάγματος στην μύτη.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Κροατία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).