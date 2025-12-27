Ακόμα μία ήττα για τους Μπακς κόντρα στους Γκρίζλις του επιδρατικού Μοράντ

Οι Μιλγουόκι Μπακς σημείωσαν ακόμα μία ήττα στο NBA. Αυτή τη φορά από τους Μέμφις Γκρίζλις του «διπλού» Τζα Μοράντ. Τα «ελάφια» ηττήθηκαν 125-104 στην εκτός έδρας αναμέτρηση.

Οι Γκρίζλις ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Μπακς που για ακόμα ένα παιχνίδι δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Θανάσης πάτησε για 3,26 λεπτά χωρίς να καταφέρει να πετύχει κάποιο καλάθι στο παιχνίδι του NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μοράντ έκανε double double με 17 πόντους και 10 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο Τζάκσον με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για τους Μπακς ξεχώρισε ο Γκριν με 20 πόντους και ο Πόρτερ που είχε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα «ελάφια» έχουν ρεκόρ 12-19 και είναι στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Γκρίζλις με 15-16 είναι 9οι στη δυτική περιφέρεια.