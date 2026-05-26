Μουντιάλ 2026: Το Ιράν θα εγκατασταθεί στην Τιχουάνα με εντολή των ΗΠΑ – Τα ματς θα γίνουν κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η παρουσία του Ιράν στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού έχει εξελιχθεί σε ένα ντόμινο πολιτικών εξελίξεων, με τη FIFA να προσπαθεί να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στο τουρνουά.

Ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμαλί, αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει διαβεβαιώσει προσωπικά την ιρανική πλευρά πως όλα τα μέλη της αποστολής, αλλά και οι δημοσιογράφοι που θα συνοδεύσουν την ομάδα θα λάβουν κανονικά βίζα για είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα διεξαχθούν και οι τρεις αγώνες του Ιράν στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Αυτό που προέκυψε είναι ότι το Ιράν δεν θα εγκατασταθεί στην Αριζόνα, καθώς οι ΗΠΑ δεν θέλουν οι Ιρανοί να μένουν μόνιμα σε αμερικανικό έδαφος και μετά από αίτημα της FIFA θα έχουν για βάση την Αριζόνα, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα.

Ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, υποστήριξε ότι η επιλογή της Τιχουάνα διευκολύνει τόσο τις μετακινήσεις όσο και τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων εισόδου, ενώ επιτρέπει στην αποστολή να ταξιδεύει απευθείας με πτήσεις της Iran Air.

Τα ματς θα γίνουν κανονικά στις ΗΠΑ, όπως είναι προγραμματισμένο με την αποστολή να πετάει την ημέρα των αγώνων σε Λος Άντζελες και Σιάτλ.

Η ιρανική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου, το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου και την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.