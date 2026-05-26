Πόπη Δομάζου: «Νιώθω ότι ο πατέρας μου θα είναι για πάντα στη Λεωφόρο»

Η Πόπη Δομάζου βρέθηκε στην εκπομπή Prime Time του ΣΚΑΙ και μίλησε για την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, την Λεωφόρο, αναφέροντας ότι θεωρεί ο πατέρας της, Μίμης Δομάζος, θα μείνει για πάντα σε αυτό το γήπεδο.

Ο Μίμης Δομάζος είναι θρύλος του Παναθηναϊκού και μέλος της σπουδαίας ομάδας του Γουέμπλεϊ, έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025 και σε ντοκιμαντέρ για την Λεωφόρο τον εκπροσώπησε η κόρη του, Πόπη, η οποία τόνισε ότι συγκινείται μόλις μπαίνει στο «Απ. Νικολαΐδης».

«Έχω γεννηθεί εδώ, στους Αμπελοκήπους, οπότε όλη μου η ζωή, η ζωή μας η οικογενειακή, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, είναι εδώ. Μου έρχονται άπειρες στιγμές με τον πατέρα μου. Συγκινούμαι. Και νιώθω ότι είναι εδώ. Πάντα θα είναι εδώ ο Μίμης Δομάζος», είπε χαρακτηριστικά η Πόπη Δομάζου.

Στο ντοκιμαντέρ μίλησαν επίσης οι Αντώνης Αντωνιάδης και Γιώργος Καραγκούνης για την ιστορική Λεωφόρο, αλλά και ο Γιάννης Αλαφούζος για το νέο γήπεδο που χτίζεται στο Βοτανικό.