Ολυμπιακός: Ο ξέφρενος χορός του Εβάν Φουρνιέ στο δείπνο για την κατάκτηση της Euroleague

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε με δείπνο την κατάκτηση της Euroleague με όλους τους παίκτες και το επιτελείο της ομάδας να δίνουν το παρών, αλλά τον Εβάν Φουρνιέ να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο Φουρνιέ που ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Final Four για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε και στο δείπνο των Πειραιωτών, καθώς μετά από λίγη ώρα έβγαλε το σακάκι του και έδωσε ρεσιτάλ με ξέφρενο χορό.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού χόρεψε εντυπωσιακά και με πάθος μαζί με τον team manager, Αντώνη Κατσίκη, στο εστιατόριο της Βούλας με τους παίκτες να τραβούν βίντεο για να απαθανατίσουν τη στιγμή.