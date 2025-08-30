Αθλητικά

Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ούτε τώρα νίκη για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε στη La Liga

το ισπανικό πρωτάθλημα έφτασε στην 3η του αγωνιστική και οι "ροχιμπλάνκος" δεν έχουν ακόμα νίκη
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Pankra Nieto

Το κακό ξεκίνημα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία είχε συνέχεια. Αν και άνοιξε το σκορ, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Αλαβές, μένοντας στο 1-1, στο ματς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο 7’ με τον Ζουλιάνο Σιμεόνε, αλλά η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κάρλος Βιθέντε στο 13’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στην έδρα της Αλαβές.

Μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Ατλέτικο Μαδρίτης μετράει μια ήττα -αυτή της πρεμιέρας- και δυο σερί ισοπαλίες!

