Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ούτε τώρα νίκη για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε στη La Liga

Το κακό ξεκίνημα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία είχε συνέχεια. Αν και άνοιξε το σκορ, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από την έδρα της Αλαβές, μένοντας στο 1-1, στο ματς για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο 7’ με τον Ζουλιάνο Σιμεόνε, αλλά η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κάρλος Βιθέντε στο 13’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στην έδρα της Αλαβές.

Μετά από τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Ατλέτικο Μαδρίτης μετράει μια ήττα -αυτή της πρεμιέρας- και δυο σερί ισοπαλίες!