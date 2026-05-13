Αθλητικά

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Οι ερυθρόλευκοι κέρδισαν στα πέναλτι και προκρίθηκαν στο Final 4 του Champions League

Η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έκανε τεράστια νίκη και θα βρεθεί στο Final 4 της διοργάνωσης για 8η φορά στην ιστορία της
Ο Γενηδουνιάς
Ο Γενηδουνιάς πανηγυρίζει σε ματς του Ολυμπιακού/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μπρέσια στην Ιταλία 16-17 στα πέναλτι με πρωταγωνιστή τον αρχηγό του, Ντίνο Γενηδουνιά και έκλεισε θέση για το Final Four του Champions League του πόλο.

Η ήττα της Νόβι Μπέγκραντ από την Μπαρτσελονέτα σε συνδυασμό με τη νίκη του Ολυμπιακού στην Ιταλία εξασφάλισε στους Πειραιώτες το εισιτήριο στο Final Four για 8η φορά στην ιστορία τους.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει κερδίσει το ματς και στην κανονική διάρκεια του αγώνα, αφού είχε προβάδισμα 11-8, όμως η Μπρέσια έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 11-11 εκμεταλλευόμενη τις κακές επιθέσεις της ομάδας του Φάτοβιτς.

Το Final Four του Champions League θα διεξαχθεί στη Βαλέτα της Μάλτας στις 11-13 Ιουνίου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει είτε την Προ Ρέκο είτε τη Φερεντσβάρος. Η 4άδα του Final Four είναι Ολυμπιακός, Μπαρτσελονέτα, Προ Ρέκο και Φερεντσβάρος.

 

 

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 4-4, 2-4, 3-1 (5-6 στα πέναλτι)

ΜΠΡΕΣΙΑ (Αλεσάντρο Μπόβο): Μπάγκι Νέκι, Ντελ Μπάσο 2, Γκουεράτο 1, Λόντι, Φερέρο 3, Πόπαντιτς 2, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα 2, Αλεζιάνι, Βίσκοβιτς, Καζανόβα, Τζίρι, Μασέντζα, Μπαλτζαρίνι 5.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
151
121
109
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo