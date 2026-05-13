Αταμάν: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε τέσσερις εναντίον πέντε»

Ο Παναθηναϊκός έκανε κακή εμφάνιση στο πρώτο μέρος του τελικού με τη Βαλένθια πετυχαίνοντας μόλις 23 πόντους και ο Αταμάν στις δηλώσεις του «έστησε στον τοίχο» τον Σορτς για την απόδοσή του.

Ο Τι Τζέι Σορτς στο πρώτο μέρος σε σχεδόν έξι λεπτά αγώνα έμεινε χωρίς πόντο με δύο άστοχα σουτ και αυτό έφερε την «έκρηξη» του Αταμάν στο ημίχρονο. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να χάνει 35-23.

Η δήλωση του Αταμάν: «Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε».