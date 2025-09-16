Αλέξανδρος Πασχαλάκης: «Ο Ολυμπιακός έχει στόχο να περάσει στην επόμενη φάση, απαιτητική ομάδα η Πάφος»

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης μίλησε στη συνέντευξη τύπου για την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πάφος για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Πάφο (16/09/25, 19:45, Newsit.gr) στην πρώτη αγωνιστική του Champions League και καλείται να ξεκινήσει με το δεξί στη διοργάνωση, καθώς στόχος των ερυθρόλευκων είναι η πρόκριση, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Πασχαλάκη

Για το πώς πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός: «Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλλο, την ίδια αγωνιστική πειθαρχία και να συνεχίσυμε να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι παιχνίδι με παιχνίδι».

Για το ντεμπούτο του στο Champions League: «Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ως κάτι ξεχωριστό. Θα προσπαθήσω με την εμπειρια μου να κανω το καλυτερο που μπορω. Δεν περιμέναμε αυτό το παιχνίδι για να πάρουμε οδηγίες. Δουλεύουμε καθημερινά και προσπαθούμε να δίνονται οδηγίες στις προπονήσεις καθημερινά».

Για το αν είναι must-win παιχνίδι: «Σίγουρα είναι ένας απαιτητικός αντίπαλος που αξίζει τον σεβασμό μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι με σοβαρότητα. Θέλουμε πολύ τους τρεις βαθμούς, όπως και απέναντι σε όλες τις ομάδες. Θα αντιμετωπίσουμε και πολύ δυνατές ομάδες, που θα πρέπει να παρουσιαστούμε με τον ίδιο σεβασμό».

Με τι θα είναι ικανοποιημένοι: «Σίγουρα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, για αυτό δουλέψαμε. Κάναμε μια απαιτητική προετοιμασία και θα είμαστε χαρούμενοι να περάσουμε στην επόμενη φάση».