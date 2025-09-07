Αθλητικά

Αλέξανδρος Σαμοντούροφ: Ο νεαρός Έλληνας ψηλός που έβαλε στα καλάθια τους Ισραηλινούς – «Θυμηθείτε το όνομα του» έγραψε η FIBA

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ήταν ο κρυμμένος άσος στο μανίκι του Βασίλη Σπανούλη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί του Ισραήλ, ωστόσο τα φώτα έπεσαν και στον νεαρό Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Ο 20χρονος ψηλός του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ήταν η αποκάλυψη του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ. Ο ταλαντούχος φόργουορντ ήρθε από τον πάγκο και έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη νίκη της γαλανόλευκης.

Ο νεαρός, έδωσε ενέργεια, μάζεψε πολλά ριμπάουντ και βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Συνολικά, μέτρησε 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ το αποκορύφωμα ήταν το φοβερό καλάθι που πέτυχε, πηδώντας πάνω από τον Άβντιγια.

Μετά από άστοχο σουτ του Τολιόπουλου, ο Σαμοντούροφ πήρε φόρα, πέρασε πάνω από τον Ισραηλινό σταρ και με φόλοου έβαλε τη μπάλα στο καλάθι, με τη FIBA να παροτρύνει τον κόσμο να συγκρατήσει το όνομά του.

