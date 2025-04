Αλεξιπτωτιστής μπλέχτηκε στην οροφή του γηπέδου στην Τουλούζη

Απίστευτο περιστατικό στην Τουλούζη, όπου ο αλεξιπτωτιστής που θα έφερνε την μπάλα στο γήπεδο για τον αγώνα στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης στο ράγκμπι, μπλέχτηκε στην οροφή.

Οι διοργανωτές της αναμέτρησης στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης του ράγκμπι, θέλησαν να προσφέρουν θέαμα στους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο, με έναν επαγγελματία αλεξιπτωτιστή να κατεβαίνει από τον… ουρανό για να παρουσιάσει την μπάλα της αναμέτρησης στην Τουλούζη.

Όλα πήγαν στραβά όμως και το αλεξίπτωτο μπλέχτηκε στην οροφή του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση των πυροσβεστών για να αποφύγει τον τραυματισμό και να κατέβει στον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε αποθέωση πάντως από τον κόσμο που βρισκόταν στις εξέδρες.

