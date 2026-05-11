Σάκοτα για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ: Ήξερα ότι ο Νίκολιτς θα κάνει τη διαφορά – Θέλω να πιστεύω, ότι πρόκειται για την αρχή μίας νέας εποχής

Η ΑΕΚ “κλείδωσε” και μαθηματικά την κατάκτηση του 14ου πρωταθληματικού της τίτλου, με τον Μάρκο Νίκολιτς να οδηγεί την Ένωση στην κορυφή της Super League από την πρώτη του χρονιά στον πάγκο της ομάδας. Την επιτυχία της ομάδας, θέλησε να σχολιάσει ο κόουτς της μπασκετικής ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα.

Με μήνυμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ, ο Ντράγκαν Σάκοτα έδωσε τα συγχαριτήριά του στην ποδοσφαιρική ομάδα, χαρακτηρίζοντας πανάξιο τον τίτλο της Ένωσης, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μάρκο Νίκολιτς.

“Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Μάρκο Νίκολιτς, στους παίκτες του, αλλά και σε ολόκληρο τον Οργανισμό της ΠΑΕ για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Ήμασταν καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και δίκαια πήραμε το τρόπαιο. Νομίζω, ότι το αναγνωρίζει όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια τόσο πανάξια κατάκτηση από ομάδα.

Ήμουν βέβαιος για τις ικανότητες του Μάρκο, τον οποίο γνωρίζω και εκτιμώ απεριόριστα. Ήξερα, ότι θα κάνει τη διαφορά. Θέλω να πιστεύω, ότι πρόκειται για την αρχή μίας νέας εποχής.

Η σκέψη μου είναι πάντοτε κοντά τους. Θα υπάρξει και συνέχεια…

Μόνο ΑΕΚ” αναφέρει ο Ντράγκαν Σάκοτα στο μήνυμά του.