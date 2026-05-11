Μουντιάλ 2026: Ανακούφιση με Νίκο Γουίλιαμς στην εθνική Ισπανίας, προλαβαίνει οριακά τη διοργάνωση

Επέστρεψε η ηρεμία στην εθνικής Ισπανίας μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα (11.05.2026) ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο διεθνής εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας από το χθεσινό (10.05.2026) παιχνίδι της Αθλέτικ Μπιλμπάο με τη Βαλένθια για τη La Liga και εκφράστηκαν φόβοι για σοβαρό πρόβλημα σε τένοντα, που θα μπορούσε να του στερήσει τη συμμετοχή στο Μουντιάλ του 2026 που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Όμως, οι εξετάσεις του Νίκο Γουίλιαμς έδειξαν ότι ο 24χρονος επιθετικός γλίτωσε με μία θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμός που θα τον κρατήσει μεν εκτός των υποχρεώσεων των “λιονταριών” στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος, αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο την παρουσία του στο Μουντιάλ του 2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Γουίλιαμς αναμένεται να μείνει περίπου τρεις εβδομάδες εκτός προπονήσεων, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει ένα μέρος της προετοιμασίας της “ρόχα” και πιθανόν τα φιλικά, αλλά υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της 15ης Ιουνίου, με αντίπαλο το Πράσινο Ακρωτήρι.