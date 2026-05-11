ΠΑΟΚ: Τέλος οι Βεζυρτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης από την ΚΑΕ

Παρελθόν για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ αποτελούν από τη Δευτέρα (11.05.2026) οι Νίκος Βεζυρτζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, αντίστοιχα.

Οι τρεις άνδρες εντάχθηκαν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ τον Δεκέμβριο του 2025, με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας και την απόκτησή της από τον Τέλη Μυστακίδη.

Οι Θεσσαλονικείς γνωστοποίησαν το γεγονός, αναφέροντας λιτά σε ανακοίνωσή τους: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κ.κ. Βεζυρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα».

Όπως γίνεται γνωστό, ο κ. Οικονομίδης απέστειλε επιστολή παραίτησης προς την ΚΑΕ, στην οποία επικαλείται λόγους δεοντολογίας, αλλά και διαφωνίες σχετικά με ζητήματα ευρύτερης λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

Ο κ. Οικονομίδης αναφέρεται συγκεκριμένα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΚΑΕ, Γιάννη Πετμεζά και στο μέλος του Δ.Σ., Βαγγέλη Τσακμακά, κάνοντας λόγο για “νοσηρό κλίμα” και «ασεβή και προκλητική διατύπωση”.