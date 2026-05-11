Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε συγχαρητήρια στον Λούκα Γιόβιτς για το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, με τον Λούκα Γιόβιτς να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιτυχία της ομάδας και τον συμπατριώτη του, Νόβακ Τζόκοβιτς να τον συγχαίρει για την επιτυχία του!

Ο Λούκα Γιόβιτς σημείωσε 16 γκολ στην κανονική περίοδο της Super League, ενώ είχε και την “άρρωστη” ασίστ -με κεφαλιά- στο γκολ τίτλου του Ζοάο Μάριο, στη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού (2-1) με την οποία “σφραγίστηκε” η “στέψη” της Ένωσης. Η επιτυχία του Σέρβου επιθετικού με τους “κιτρινόμαυρους” δεν άφησε αδιάφορο τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας έκανε story στο instagram κοινοποιώντας την πανηγυρική φωτογραφία του συμπατριώτη του και επιθετικού της ΑΕΚ, γράφοντας: “Μπράβο Λούκα”.