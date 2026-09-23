Αλέξης Τσίπρας για Παναθηναϊκό: «Αν δεν το πάρουμε και φέτος, θα πρέπει να προβληματιζόμαστε»

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ και έριξε την… ατάκα του και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προελαύνει στη βαθμολογία της Super League.

Σε διάλογό του με τον δημοσιογράφο, Δημήτρη Οικονόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε την αισιοδοξία του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αγνοεί τον τίτλο από το 2010.

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«Είμαι στη δύσκολη θέση να κάθομαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς και μάλιστα ακόμα χειρότερα με τον Παναθηναϊκό που πάει καλά», είπε αρχικά ο Οικονόμου, με τον Τσίπρα να απαντάει: «Ε, δεν ξέρω πως επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι» (σ.σ. Ο ΣΚΑΪ είναι ιδιοκτησίας Γιάννη Αλαφούζου.)

Ακολούθησε έτσι η ερώτηση: «Θα το πάρετε φέτος;», με τον πρώην πρωθυπουργό να λέει τα εξής: «Ε, αν δεν τον πάρουμε και φέτος! Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Πάντως έχουμε καλή ομάδα».

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι και φέτος μόνιμος θαμώνας στο ΟΑΚΑ για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.