Αλέσιο Λίσι: «Αξίζαμε κάτι καλύτερο, θα παλέψουμε για την πρόκριση στο Βέλγιο»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην ατυχία της ομάδας του στην αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο Αλέσιο Λίσι ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ άξιζε κάτι καλύτερο από την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ και έστειλε μήνυμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς με τους Βέλγους στις Βρυξέλλες (13/08/26, 21:30).

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Ο προπονητής του «δικεφάλου του Βορρά» σχολίασε και την επιλογή να εκτελέσει το πέναλτι ο Μιχαηλίδης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν ο μόνο από τους εκτελεστές της ομάδας του, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά τα λόγια του Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου

Για το ματς: «Δεν ήμασταν τυχεροί. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τύχη όμως. Απέναντι στην Ντιναμό δεχθήκαμε γκολ στα πρώτα λεπτά και σήμερα πάθαμε το ίδιο. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και να επικεντρωθούμε στο να γίνουμε καλύτεροι στα πρώτα λεπτά κάθε αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει η κατοχή της μπάλας και η στατιστική. Με ενδιαφέρει το να κάνουμε ευκαιρίες. Είχαμε αρκετές για να σκοράρουμε. Με τον Ζαφείρη, τον Τέιλορ, τον Γερεμέγεφ και τον Τάισον. Μας άξιζε κάτι καλύτερο σήμερα. Εάν γίνουμε ανταγωνιστικοί από το πρώτο λεπτό δεν θα χάνουμε εύκολα».

Για τον αγώνα στο Βέλγιο: «Σίγουρα έχουμε πίστη για τον δεύτερο αγώνα. Είναι απλά 90 λεπτά και πρέπει να κάνουμε ένα ματς ανάλογο με το σημερινό. Είμαι πάντα αισιόδοξος. Ξέρω την ομάδα μου καλά και ξέρω ότι θα παλέψουμε εκεί για την πρόκριση».

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Για την εκτέλεση του πέναλτι: «Προπονηθήκαμε στα πέναλτι. Σήμερα ο Μιχαηλίδης ήταν ο μόνος εκτελεστής στο γήπεδο, οι άλλοι ήταν στον πάγκο».

Για τις στημένες φάσεις: «Προτιμώ να μην απαντήσω. Θα πω απλά ότι προσπαθώ να βελτιωθούμε. Πέρυσι στην Οσασούνα ήμασταν η ομάδα με τα περισσότερα γκολ από στημένες φάσεις πίσω από την Άρσεναλ. Κάτι παρόμοιο συνέβη στην Μιραντές».

Για το δίδυμο Μύθου – Γερεμέγεφ στην επίθεση και τον Τέιλορ: «Πιστεύω ότι όταν ο Μύθου αγωνίστηκε μαζί με τον Γερεμέγεφ ήταν καλό διάστημα . Είχαμε ευκαιρία με την είσοδο του Γερεμέγεφ. Ήμουν χαρούμενος όταν έπαιξαν μαζί. Για τον Τέιλορ, δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει μέσος, το έκανε και στην Σέλτικ. Γνωρίζει καλά τη θέση και είμαι αρκετά ευχαριστημένος από αυτά που είδα».