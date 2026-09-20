Αθλητικά

Μίλαν – Λέτσε 3-0: «Τριάρα» και επιστροφή στις νίκες για τους «ροσονέρι» στη Serie A

Στο -2 από την πρώτη θέση μείωσε τη διαφορά της η Μίλαν
Ο Ραμπιό
Ο Ραμπιό πανηγυρίζει κόντρα στη Λέτσε / REUTERS/Claudia Greco
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Η Μίλαν ξέσπασε στη Λέτσε στην 5η αγωνιστική της Serie A και έφθασε σε μία άνετη νίκη με 3-0, αφήνοντας πίσω της τα άσχημα αποτελέσματα σε Ιταλία και Ευρώπη.

Μετά από δύο σερί ισοπαλίες στη Serie A, αλλά και την ήττα από την Μπενφίκα στο Europa League, η Μίλαν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με… περίπατο της Λέτσε στο Σαν Σίρο.

Ο Πούλισιτς άνοιξε το σκορ μόλις στο 14ο λεπτό για την ομάδα του Αμορίμ και οι Ραμπιό και Μορέιρα “καθάρισαν” το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, για την τρίτη νίκη της ομάδας τους σε 5 παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα Ιταλίας.

Οι “ροσονέρι” έμειναν έτσι κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, μετά και την ισοπαλία στο ντέρμπι των πρωτοπόρων ανάμεσα σε Ίντερ και Ρόμα, ενώ η Λέτσε υποχώρησε στη βαθμολογία, με την 3η ήττα της σε πέντε ματς.

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Αθλητικά
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