ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ 0-1: Οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν στο τρελό ματς της Τούμπας και θα ψάξουν την ανατροπή στο Βέλγιο

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε 0-1 στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή στο Βέλγιο (13/08/26, 21:30) για να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Δυσκολεύει η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League μετά την ήττα από την Άντερλεχτ, με τους Θεσσαλονικείς σε περίπτωση που αποκλειστούν να έχουν την ευκαιρία να μπουν σε League Phase και μέσω των πλέι οφ του Conference League.

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Οι Θεσσαλονικείς αν αποκλειστούν θα παίξουν με το νικητή του Μπραν – Απόλλων Λεμεσού με τους Κύπριους να έχουν το προβάδισμα (0-1), ενώ αν προκριθούν θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ, με τους Βούλγαρους να έχουν και κερδίσει 1-0 το πρώτο ματς.

Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης είχε τα πάντα, καθώς οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στα 17 δευτερόλεπτα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι, ο Μιχαηλίδης το έχασε και ο Μύθου σκόραρε στην επαναφορά, όμως το γκολ ακυρώθηκε και λίγα λεπτά αργότερα ο Κωνσταντέλιας έπεσε στην περιοχή, όμως το πέναλτι δε δόθηκε, διότι ο Ζίβκοβιτς είχε κάνει φάουλ στην αρχή της φάσης.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στα 17” μετά από κακό διώξιμο του Ζίβκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς εκμεταλλεύτηκε την κόντρα και με αριστερό πλασέ νίκησε τον Παβλένκα για να κάνει το 0-1 στην Τούμπα.

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Ο επιθετικός της Άντερλεχτ έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της Άντερλεχτ στο 15′, όταν από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή έστειλε την μπάλα αρκετά άουτ μετά από κακό τελείωμα.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση στο ημίωρο του ματς. Ο Κωνσταντέλιας με τρομερή ενέργεια έδωσε την ευκαιρία στον Τάισον να ισοφαρίσει, όμως το σουτ του πέρασε δίπλα από την εστία των Βέλγων.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι στο 34′, μετά από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή και ο Γιάννης Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση. Ο τερματοφύλακας των Βέλγων διάλεξε σωστή γωνία και απέκρουσε το πέναλτι, με τον Μύθου να σκοράρει στην επαναφορά, αλλά το γκολ να ακυρώνεται μετά από παρέμβαση του VAR, καθώς ο Έλληνας επιθετικός είχε μπει στην περιοχή πριν την εκτέλεση.

Στο 39′ ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε και πάλι στο έδαφος στην περιοχή των Βέλγων, από καθαρή παράβαση του αντιπάλου του. Το VAR κάλεσε το διαιτητή να δει συνολικά τη φάση, με το πέναλτι να μη δίνεται, διότι ο Ζίβκοβιτς είχε κάνει φάουλ στην αρχή της φάσης, με το όσκαρ ατυχίας του «δικεφάλου» να συνεχίζεται.

Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος είχε τον έλεγχο της μπάλας, όμως δεν είχε σε καμία περίπτωση τεράστιες ευκαιρίες για να απειλήσει. Ο Μιχαηλίδης προσπάθησε να βρει τον Ελουστόντο στο 57′ μετά από φάουλ του Κωνσταντέλια, όμως η μπάλα πέρασε παράλληλα από τη βελγική εστία.

Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία του «δικεφάλου του Βορρά», που έμεινε από δυνάμεις στην επανάληψη ήταν στο 94′, όταν μετά από σέντρα του Κωνσταντέλια, η μπάλα κατέληξε στον Ζαφείρη, ο οποίος νικήθηκε από τον MVP του αγώνα Κόσεμανς, τον τερματοφύλακα δηλαδή των Βέλγων που έπιασε πέναλτι και ό,τι χρειάστηκε στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε μία σκληρή ήττα στην Τούμπα, όμως δεν έχασε ακόμα την πρόκριση και θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες στις 13 Αυγούστου για να κάνει την ανατροπή.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Γκόμες (62′ Μπάμπα), Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος (46′ Ελουστόντο), Ζαφείρης, Σανταμαρία (62′ Τέιλορ), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (71′ Γερεμέγιεφ), Μύθου (83′ Πέλκας)

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούζεμανς, Μάαμαρ, Εντιαγέ, Μπιανκόν, Πετρό, Γιανσάνα, Κάνα, Άμπρος (70′ Σαλιμπά), Σίκαν, Ονία-Σέκε (57′ Άντμαν), Τσβέτκοβιτς (70′ Ντεγκρίφ).