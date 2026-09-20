Αθλητικά

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού και την γκέλα του ΟΦΗ – Δείτε φάσεις και γκολ

Η Super League θα επιστρέψει στη δράση στις 10 Οκτωβρίου και η 6η αγωνιστική περιλαμβάνει το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και το «δυνατό» ματς, ΑΕΚ - ΟΦΗ
Ο Τετέι
Ο Τετέι πανηγυρίζει το γκολ του Παναθηναϊκού/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στη φετινή Super League, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να παίρνουν εκτός έδρας νίκες και τον ΟΦΗ να την “πατάει” εντός έδρας από τον Αστέρα Τρίπολης, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, πριν τη διακοπή για τα ματς των εθνικών ομάδων στο Nations League.

Το τρομερό γκολ του Ανδρέα Τετέι ήταν αρκετό, για να δώσει στον Παναθηναϊκό την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Καλαμάτα (0-1), με το “τριφύλλι” να κάνει έτσι το 5/5 στη φετινή Super League και τους 15 βαθμούς.

Την απόστασή του από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό κράτησε σταθερή ο δεύτερος της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ (12 βαθμοί), που πέρασε από την έδρα του Παναιτωλικού με 3-1. Αλλαγή είχαμε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Ο ΟΦΗ έφερε 2-2 στο Παγκρήτιο με τον Αστέρα Τρίπολης και είδε την ΑΕΚ να τον προσπερνάει και να τον αφήνει στο -1, μετά το δύσκολο “διπλό” που πέτυχε επί του Βόλου (1-2).

Στο πρώτο χρονικά ματς της Κυριακής (20.09.2026) ο Ολυμπιακός πήρε αγχωτική νίκη (0-1) στην έδρα του Λεβαδειακού, με γκολ του Μανώλη Σάλιακα στο 90+2′ και κατάφερε να διατηρήσει σταθερή τη διαφορά του από τους πρωπορευόμενους,

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 19/09/26

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Άρης – Ηρακλής 0-0

Κυριακή 20/09/26

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Βόλος – ΑΕΚ 1-2

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3

Η βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκός 15
  2. ΠΑΟΚ 12
  3. ΑΕΚ 11
  4. ΟΦΗ 10
  5. Ολυμπιακός 10
  6. Παναιτωλικός 9
  7. Άρης 7
  8. Ηρακλής 6
  9. Κηφισιά 5
  10. Καλαμάτα 4
  11. Ατρόμητος 2
  12. Bόλος 2
  13. Αστέρας Τρίπολης 2
  14. Λεβαδειακός 1

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 10/10/26

  • ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)
  • Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (19:30)

Κυριακή 11/10/26

  • Ηρακλής – Λεβαδειακός (17:00)
  • Κηφισιά – Παναιτωλικός (17:00)
  • Άρης – Βόλος (19:00)
  • Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

Δευτέρα 12/10/26

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (18:00)

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Αθλητικά
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