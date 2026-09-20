Αναστασίου μετά το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: «Δεν μας άφησαν να παίξουμε ποδόσφαιρο, ίσως πρέπει να πάω ξανά στο σχολείο»

Ο ΠΑΟΚ πήρε την εκτός έδρας νίκη με 3-1 κόντρα στον Παναιτωλικό, για την 5η αγωνιστική της Super League, με τον προπονητή των γηπεδούχων, Γιάννη Αναστασίου να έχει όμως παράπονα για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Μετά το τέλος του Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Αναστασίου υποστήριξε ότι ο διαιτητής δεν άφησε την ομάδα του να παίξει και έκανε λόγο για διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης στις κάρτες που πήραν οι παίκτες των δύο ομάδων.

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Οι δηλώσεις του Αναστασίου

«Είπα ότι με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα στον ΠΑΟΚ. Δείξαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο και να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ποιοτικός. Στο πρώτο ημίχρονο δεν βγάλαμε πράγματα και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη.

Δεν ήταν καλές οι επιλογές που ξεκινήσαμε τον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε την εικόνα μας. Πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο το παιχνίδι. Είμαστε μία ομάδα που θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και υπήρχαν στιγμές που δεν μας επέτρεψαν να το κάνουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπου δεχτήκαμε πολλές κίτρινες κάρτες.

Ήταν εις βάρος μας αλλά θα μπορούσε να έχει και ο αντίπαλος. Μας αφήνει μία πικρία αυτό γιατί δεν μας άφησαν να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ίσως πρέπει να πάω ξανά στο σχολείο να καθίσω στο θρανίο και να μάθω να μετράω μέχρι το πέντε, γιατί μάλλον δεν ξέρω».