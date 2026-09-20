Αθλητικά

Τρομερή ατυχία για τον ΠΑΟΚ: Οι Παβλένκα, Άλι και Ελουστόντο αποχώρησαν με τραυματισμό από το ματς με τον Παναιτωλικό

Οι Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα έπαθαν εξάρθρωση ώμου και μένει να φανεί πόσο καιρό θα μείνουν εκτός προπονήσεων
Ο Παβλένκα
Ο Παβλένκα αποχωρεί με φορείο από το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηγόρα από το Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, όμως είδε τρεις παίκτες του να αποχωρούν από το γήπεδο με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Τάχα Άλι στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έπαθε εξάρθρωση ώμου και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Ο Σουηδός εξτρέμ πρόσφατα είχε υποστεί τον ίδιο τραυματισμό στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τον είχε κρατήσει εκτός δράσης για μικρό χρονικό διάστημα.

Λίγα λεπτά αργότερα ο Γίρι Παβλένκα σε μία έξοδό του έπεσε πάνω στον Άριτζ Ελουστόντο και αποχώρησε με φορείο έχοντας πάθει επίσης εξάρθρωση ώμου. Από το γήπεδο έφυγε και ο Ισπανός μέσος, που πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα του τραυματισμού του.

Ωραία στιγμή στο Αγρίνιο ήταν το χειροκρότημα των φίλων του Παναιτωλικού κατά την αποχώρηση του Τσέχου κίπερ με το φορείο.

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Αθλητικά
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