Super League: Ο ακάθεκτος Παναθηναϊκός, η «πύρρειος» νίκη του ΠΑΟΚ και η «λύτρωση» για Ολυμπιακό και ΑΕΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Παναθηναϊκός πέρασε και από τη Νίκαια, με το 1-0 επί της Καλαμάτας στην 5η αγωνιστική της Super League και “φιγουράρει” στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με το απόλυτο 5/5 στη σεζόν.

Ένα γκολ του Αντρέα Τετέι ήταν αυτή τη φορά αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πάει στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ως πρωτοπόρος της Super League και πάνω από όλους τους διεκδικητές του τίτλου.

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Οι “πράσινοι” έχουν ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα και με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει πλέον τη δυνατότητα να “δουλέψει” κι άλλο την ομάδα του, μπορούν να ελπίζουν σε ακόμη καλύτερη εικόνα στη συνέχεια της Super League. Λίγο έλειψε μάλιστα να αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά από τους διώκτες τους, αλλά ΑΕΚ και Ολυμπιακός… λυτρώθηκαν στο φινάλε.

«Ανάσα» στο φινάλε για ΑΕΚ και Ολυμπιακό

Έχοντας ήδη μείνει πίσω στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Ολυμπιακός βρέθηκαν με την… πλάτη στον τοίχο κόντρα σε Βόλο και Λεβαδειακό αντίστοιχα, αλλά… γλίτωσαν στο φινάλε.

Ο Ολυμπιακός βρήκε ένα γκολ με τον Σάλιακα στις καθυστερήσεις και πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Λεβαδειακού, κερδίζοντας χρόνο με το νέο προπονητή του, ενόψει και της διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

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Αντίστοιχα στο Πανθεσσαλικό, η ΑΕΚ έπαιξε με τη… φωτιά και ισοφαρίστηκε στο 85′ από το Βόλο, αλλά ο Γιόβιτς τη… λύτρωσε στο 88′ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, για το 2-1 και την επιστροφή στις νίκες.

Ολυμπιακός και ΑΕΚ έμειναν έτσι στο -5 και το -4 από τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, ελπίζοντας πλέον σε… αντεπίθεση στη συνέχεια της σεζόν, μετά την επανέναρξη της Super League.

Δεύτερος αλλά και «λαβωμένος» ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά, συνεχίζει να “μαζεύει” νίκες με τον Αλέσιο Λίσι στον πάγκο του και πέρασε και από το Αγρίνιο, με το 2-1 επί του Παναιτωλικού, έχοντας πλέον μόνο μία απώλεια βαθμών, στο ντέρμπι με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Οι Θεσσαλονικείς έμειναν έτσι μόνοι δεύτεροι στη βαθμολογία της Super League και μπορούν να εστιάσουν στο πρωτάθλημα, αφού δεν έχουν φέτος και ευρωπαϊκούς αγώνες.

Μοναδικό αρνητικό για τον ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι έχασε δύο ακόμη παίκτες με τραυματισμούς, αφού ο Τάχα Άλι και ο Παβλένκα έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο Αγρίνιο και υπάρχει ανησυχία για το διάστημα της απουσίας τους από την αγωνιστική δράση.

Τα αποτελέσματα στην 5η αγωνιστική

Σάββατο 19/09/26

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Άρης – Ηρακλής 0-0

Κυριακή 20/09/26

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1

Βόλος – ΑΕΚ 1-2

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3

Η βαθμολογία