ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση ώμου για Άλι και Παβλένκα, γλίτωσε τα χειρότερα ο Ελουστόντο

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 του Παναιτωλικού, στην 5η αγωνιστική της Super League, αλλά έχασε με τραυματισμό του Τάχα Άλι, Γίρι Παβλένκα και Αρίτζ Ελουστόντο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση των τριών παικτών λοιπόν, ο Τάχα Άλι και ο Γίρι Παβλένκα έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσεις για τις επόμενες εβδομάδες, με τον Σουηδό εξτρέμ να χάνει τους αγώνες της εθνικής του ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, θετικά είναι τα νέα από την πλευρά του Αρίτζ Ελουστόντο, αφού ο Ισπανός ποδοσφαιριστής δέχθηκε ένα χτύπημα στα πλευρά, αλλά δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό και αναμένεται να είναι σύντομα διαθέσιμος για την ομάδα του.

Οι Θεσσαλονικείς είναι τυχεροί μέσα στην ατυχία τους πάντως, αφού η μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, θα περιορίσει τα προβλήματα με τους τραυματισμούς.