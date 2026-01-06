Αλγερία – Κονγκό 1-0: «Ήρωας» Μπουλμπινά, με τρομερό γκολ στην παράταση έφερε την πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa

Με “χρυσή” αλλαγή τον Αντίλ Μπουλμπινά, η Αλγερία κατάφερε να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση στο Copa Africa. Ο 22χρονος επιθετικός πέρασε στο 113′ της παράτασης, σκόραρε στο 119′ και με το τελικό 1-0 επί του Κονγκό έστειλε την εθνική ομάδα της χώρας του στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Οι Αλγερινοί τα βρήκαν… μπαστούνια απέναντι στη ΛΔ του Κονγκό, το ματς τελείωσε 0-0 στην κανονική του διάρκεια, αλλά τελικά ο νεαρός επιθετικός έδωσε τη λύση στην ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς και την έστειλε στην οκτάδα, όπου στις 10 Ιανουαρίου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νιγηρία.

Να σημειωθεί ότι βασικός με τους Κονγκολέζους ξεκίνησε ο μέσος του Ατρόμητου, Σαμουέλ Μουτουσαμί (αντικαταστάθηκε στο 110′).