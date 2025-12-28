Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 1-0: Ο Μαχρέζ έφερε τη νίκη και την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Copa Africa

Η Αλγερία “κλείδωσε” την πρόκριση στη φάση των “16” του Copa Africa, χάρη στη νίκη κόντρα στη Μπουρκίνα Φάσο με 1-0 με γκολ του Μαχρέζ.

Η Αλγερία ήταν καλύτερη καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, είχε τον έλεγχο αλλά χρειάστηκε ένα πέναλτι για να σκοράρει. Στο 21 ο Νούρι ανατράπηκε από τον Ουεντραόγκο και ο διαιτητής καταλόγισε την παράβαση. Ο Μαχρέζ από τη λευκή βούλα ήταν εύστοχος και έκανε το 1-0.

Η αδυναμία της Μπουρκίνα Φάσο να απειλήσει σοβαρά την εστία του Ζιντάν ήταν αισθητή, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει ως έχει και η Αλγερία να φτάσει στη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Αλγερία έκανε το 2/2 στον 5ο όμιλο του Copa Africa, φτάνοντας στους 6 βαθμούς και εξασφάλισε την πρόκριση τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Απ’ την άλλη, η Μπουρκίνα Φάσο παρέμεινε στους 3 βαθμούς, ισόβαθμη με το Σουδάν, με το οποίο θα παλέψει για την πρόκριση (νωρίτερα, νίκησε την Ισημερινή Γουϊνέα με 1-0).

Η βαθμολογία του 5ου ομίλου μετά από δυο αγωνιστικές

Αλγερία 2 (4-0) 6

Μπουρκίνα Φάσο 2 (2-2) 3

Σουδάν 2 (1-3) 3

Ισημερινή Γουινέα 2 (1-3) 0