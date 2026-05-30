Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με σταρ του NFL στο Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ στον τελικό του Champions League

Από κοντά παρακολουθεί τον τελικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά και ο Νίκολα Γιόκιτς
Η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη και στο γήπεδο βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για να παρακολουθήσει το ματς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε μαζί με την οικογένειά του στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League, όπου η αγαπημένη του Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η κάμερα “έπιασε” έτσι τον Greek Freak στην εξέδρα του “Πούσκας Αρένα”, έχοντας δίπλα του τον σούπερ σταρ του NFL, Ράσελ Γουίλσον, των Νιου Γιορκ Τζάιαντς.

Τον τελικό του Champions League παρακολούθησε πάντως από κοντά και ένας ακόμη σπουδαίος παίκτης του NBA, ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος και εμφανίστηκε με φανέλα της Άρσεναλ.

Όλοι τους παρακολούθησαν μάλιστα ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα πέναλτι.

