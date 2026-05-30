Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Χολ για Φλιώνη: «Συγχαρητήρια που βρήκε τη ψυχική δύναμη να παίξει, το έχω περάσει κι εγώ τον πατέρα μου»

Στο πλευρό του αρχηγού της ΑΕΚ στάθηκε ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού
Ο Χολ
Ο Χολ καρφώνει στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 95-68 την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών της GBL, αλλά η αναμέτρηση πέρασε σε δεύτερο μοίρα για τον Δημήτρη Φλιώνη, με τον Ντόντα Χολ να συμπαραστέκεται στον αρχηγό της Ένωσης.

Ο Δημήτρης Φλιώνης έχασε τον πατέρα του λίγες ώρες πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός, αλλά αγωνίστηκε κανονικά στο ματς και ο Ντόντα Χολ του έδωσε συγχαρητήρια, σημειώνοντας ότι είχε ζήσει κι ο ίδιος την απώλεια του πατέρα του, σε ακόμη μικρότερη ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού ανέφερε τα εξής: “Είναι δύσκολο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να σας πω αυτή τη στιγμή. Το έχω περάσει κι εγώ σε νεαρή ηλικία, όταν ήμουν 13 ετών. Όπως είπα έχασα τον πατέρα μου στο τελευταίο debut game επομένως ήταν κάπως διαφορετικό για εμένα. Συγχαρητήρια σε αυτόν, που βρήκε τη ψυχική δύναμη να παίξει. Ξέρω πως είναι δύσκολο, πρέπει να κρατήσει το κεφάλι ψηλά και με αγάπη”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
377
82
77
74
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo