Χολ για Φλιώνη: «Συγχαρητήρια που βρήκε τη ψυχική δύναμη να παίξει, το έχω περάσει κι εγώ τον πατέρα μου»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 95-68 την ΑΕΚ στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών της GBL, αλλά η αναμέτρηση πέρασε σε δεύτερο μοίρα για τον Δημήτρη Φλιώνη, με τον Ντόντα Χολ να συμπαραστέκεται στον αρχηγό της Ένωσης.

Ο Δημήτρης Φλιώνης έχασε τον πατέρα του λίγες ώρες πριν το ΑΕΚ – Ολυμπιακός, αλλά αγωνίστηκε κανονικά στο ματς και ο Ντόντα Χολ του έδωσε συγχαρητήρια, σημειώνοντας ότι είχε ζήσει κι ο ίδιος την απώλεια του πατέρα του, σε ακόμη μικρότερη ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού ανέφερε τα εξής: “Είναι δύσκολο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να σας πω αυτή τη στιγμή. Το έχω περάσει κι εγώ σε νεαρή ηλικία, όταν ήμουν 13 ετών. Όπως είπα έχασα τον πατέρα μου στο τελευταίο debut game επομένως ήταν κάπως διαφορετικό για εμένα. Συγχαρητήρια σε αυτόν, που βρήκε τη ψυχική δύναμη να παίξει. Ξέρω πως είναι δύσκολο, πρέπει να κρατήσει το κεφάλι ψηλά και με αγάπη”.