Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν δίνει τη “μάχη” της με την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, αλλά πίσω στο Παρίσι, οι οπαδοί της δημιούργησαν σοβαρά επεισόδια στους δρόμους της γαλλική πρωτεύουσας.

Το Παρίσι είχε γεμίσει με οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν στους δρόμους και έτσι δεν αποφεύχθηκαν και τα επεισόδια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία, πολλές ώρες πριν την έναρξη του τελικού με την Άρσεναλ στο Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν ξέσπασαν σε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους μετά το γρήγορο γκολ των “κανονιέρηδων” με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας με χρήση και χημικών.

Οι καταστροφές ήταν μεγάλες και οι συγκρούσεις οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων σώμα με σώμα, δημιούργησαν τραγικές εικόνες στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Paris (May 30) — People are already rioting over the Arsenal vs. Paris Saint-Germain soccer game happening in Budapest. Many of the luxury shops have boarded up in anticipation of looting. pic.twitter.com/CFalotkY4n — Andy Ngo (@MrAndyNgo) May 30, 2026

Il est 18h15. Le match vient à peine de commencer et à Paris, les policiers sont déjà pris pour cible.



Cette soirée va être désastreuse..



Bon courage aux forces de l’ordre .. #UCLFinal #PSG pic.twitter.com/Ts7cgNXKSi — Bleu Blanc Rouge ! (@LBleuBlancRouge) May 30, 2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε πάντως στη συνέχεια του αγώνα.