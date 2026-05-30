Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League

Μεγάλες καταστροφές από τις συγκρούσεις οπαδών και αστυνομικών στη γαλλική πρωτεύουσα
Παρίσι
Εικόνα από τα επεισόδια στο Παρίσι / REUTERS/Abdul Saboor
Η Παρί Σεν Ζερμέν δίνει τη “μάχη” της με την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, αλλά πίσω στο Παρίσι, οι οπαδοί της δημιούργησαν σοβαρά επεισόδια στους δρόμους της γαλλική πρωτεύουσας.

Το Παρίσι είχε γεμίσει με οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν στους δρόμους και έτσι δεν αποφεύχθηκαν και τα επεισόδια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία, πολλές ώρες πριν την έναρξη του τελικού με την Άρσεναλ στο Champions League.

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν ξέσπασαν σε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους μετά το γρήγορο γκολ των “κανονιέρηδων” με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας με χρήση και χημικών.

Οι καταστροφές ήταν μεγάλες και οι συγκρούσεις οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων σώμα με σώμα, δημιούργησαν τραγικές εικόνες στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε πάντως στη συνέχεια του αγώνα.

