Αλγκουαθίλ για το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια: «Έχω καταλήξει για την ενδεκάδα, περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί αύριο (16/09/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδειξε έτοιμος για το ματς.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού της Γιαγκελόνια και τόνισε ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα, ενώ αρνήθηκε να μιλήσει από τόσο νωρίς για τον τελικό του Europa League.

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Οι δηλώσεις του Αλγκουαθίλ

Για τον Έσε και την 11άδα: Για την 11άδα έχω καταλήξει λίγο ή πολύ. Μένει άλλη μία προπόνηση όχι για να μην σας πω για τον Σαντιάγκο. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλέψω μαζί με την ομάδα. Να δοκιμάσουμε ιδέες για να βοηθήσουμε την ομάδα. Ανεξάρτητα από το τι έγινε στο προηγούμενο ματς που χάσαμε, πάντα θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα.

Για τις θετικές πρεμιέρες με τη Σοσιεδάδ και εάν υπάρχει μυστική συνταγή: Δεν το ήξερα αυτό. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν ή το Conference. Αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε αύριο. Οι απαιτήσεις του κόσμου, της ομάδας και των παικτών αλλά και οι δικές μου είναι πολύ μεγάλες. Δεν μας εξυπηρετεί να λέμε για τελικό αλλά το να νικήσουμε αύριο.

Για τον Ολυμπιακό και τους Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ: Έχω απεριόριση επαφή και με τον Ερνέστο και τον Μεντιλίμπαρ. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν μίλησα αφότου υπέγραψα γιατί δεν μου φαίνετα σωστό. Ο Ερνέστο μου έχει πει το πόσο ωραίο είναι να νικάς εδώ. Αυτό που εύχομαι είναι όταν θα φύγω μετά από χρόνια να έχω την ίδια αγάπη και εκτίμηση για εκείνους.

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Για τη Γιαγκελόνια: Έχω πολύ καλή εικόνα για τη Γιαγκελόνια. Πιέζει από τους εξτρέμ. Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο. Θέλουμε να ανταπεξέλθουμε αμυντικά. Όταν να έχουμε τις ευκαιρίες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελσματικοί στην επίθεση.

Για την παρουσία του, αυτό το διάστημα και το πώς νιώθει ο ίδιος που ανέλαβε μια ομάδα ενώ έχει αρχίσει η σεζόν: Είναι πολύ απλή η απάντηση. Ήρθα στον Ολυμπιακό.