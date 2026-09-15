«Υπάρχουν ρήτρες που δεν αποτελούν εμπόδιο για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού και την Dubai BC» δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια

Ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Λουίς Αρμπαγέχο, μίλησε για την αύξηση των μπάτζετ στη Euroleague και με αφορμή τη μετεγγραφή του Μπράνκου Μπάντιο στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Σε συνέντευξή του στη Marca, ο Αρμπαγέχο της Βαλένθια επισήμανε ότι οι ρήτρες των παικτών δεν έχουν πλέον το ίδιο αποτέλεσμα, αφού ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, ο ιδιοκτήτης της Χαποέλ Τελ Αβίβ και η Dubai BC μπορούν εύκολα να τις καλύψουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Αρμπαγέχο

“Υπάρχουν buy-out (σσ. ρήτρες εξαγοράς) που απλώς δεν αποτελούν εμπόδιο ή αποτρεπτικό παράγοντα για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον ιδιοκτήτη της Χαποέλ Τελ Αβίβ ή το έργο του Ντουμπάι, οι οποίοι καταβάλλουν χωρίς δισταγμό όποια ποσά απαιτούνται.

Στο μπάσκετ, τα buy-out, όσο υψηλά κι αν φαίνονται στα χαρτιά, δεν προσφέρουν πλέον προστασία από την αποχώρηση των παικτών. Δεν ξέρω πού οδηγεί αυτό ή πού βρίσκονται τα όρια.

Παλαιότερα, ένα ποσό εξαγοράς ενός εκατομμυρίου ευρώ θεωρούνταν τεράστιο, αλλά σήμερα αυτό το όριο μετατοπίζεται σε πολύ υψηλότερα ποσά, ίσως πέντε ή έξι εκατομμύρια ευρώ. Όμως, μην γελιέστε, ακόμη και αυτά τα ποσά πιθανότατα θα καταβληθούν”.