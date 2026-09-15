ΑΕΚ: Βιτάλις και Βάργκα κλήθηκαν στην εθνική Ουγγαρίας

Ο Μπάρναμπας Βάργκα και ο Μίλαν Βιτάλις κλήθηκαν στην εθνική Ουγγαρίας για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου στο Nations League και θα αποχωρήσουν από την ΑΕΚ στη διακοπή των πρωταθλημάτων.

Η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 25 και τη Βόρεια Ιρλανδία στις 28 Σεπτέμβρη, με τους Μπάρναμπας Βάργκα και Μίλαν Βιτάλις της ΑΕΚ να βρίσκονται στην αποστολή που ανακοινώθηκε από την εθνική ομάδα της πατρίδας τους.

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Οι δύο Ούγγροι ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στο ξεκίνημα της σεζόν και έτσι, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού τους προπονητή.

Η αποστολή της Ουγγαρίας: Μπέντσε Γκουντέλ-Τάκατς, Άρμιν Πέτσι, Μπάλαζ Τοτ, Μπεντεγκούζ Μπόλα, Μάρκ Τσίγκερ, Άρον Ντόκτοριτς, Μίλος Κέρκεζ, Άκος Μαρκγκράφ, Βίλι Όρμπαν, Ατίλα Οσβάτ, Κάλουμ Στάιλς, Κόρνελ Σιουτς, Μπέντσε Βάρκονι, Άρον Τσόνγκβαϊ, Άντρας Σέιφερ, Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, Τάμας Σιουτς, Άλεξ Τοτ, Ράιμουντ Τοτ, Μίλαν Βιτάλις, Γκάμπορ Γιούρεκ, Ντάνιελ Λούκατς, Ντάμιρ Ρέντζιτς, Ρόλαντ Σάλαϊ, Γιόζεφ Σάλαϊ, Μπάρναμπας Βάργκα.