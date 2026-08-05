Αλλαγή κανονισμού από UEFA: Στις 4 κίτρινες κάρτες η τιμωρία παικτών για τις League Phase των διοργανώσεών της

Μια σημαντική αλλαγή έκανε γνωστή η UEFA και αφορά τον αριθμό των κίτρινων καρτών που θα επιφέρει τιμωρία μιας αγωνιστικής στους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας.

Το σύνολο των κίτρινων καρτών αυξάνεται με τους ποδοσφαιριστές να τιμωρούνται με αποκλεισμό ενός αγώνα όταν “κιτρινιστούν” τέσσερις φορές και όχι τρεις, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

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Φυσικά η διαφοροποίηση αυτή αφορά όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά μόνο για τα ματς στις League Phase αυτών και όχι στα προκριματικά.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται…

«Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων κίτρινων καρτών:

– πριν από τη φάση του πρωταθλήματος, οι παίκτες και οι αξιωματούχοι ομάδων αποκλείονται για τον επόμενο αγώνα της διοργάνωσης μετά από τρεις κίτρινες κάρτες, οι οποίες δεν οδήγησαν σε κόκκινη κάρτα, καθώς και μετά από οποιεσδήποτε επόμενες μονές κίτρινες κάρτες (πέμπτη, έβδομη, κ.λπ.). Κατ’ εξαίρεση, μετά την ολοκλήρωση κάθε δύο γύρων σε μια διοργάνωση συλλόγων της UEFA (π.χ. UEFA Champions League και/ή UEFA Europa League και/ή UEFA Conference League) στην οποία ένας παίκτης ήταν εγγεγραμμένος στη λίστα ενός συλλόγου και επιλέξιμος να αγωνιστεί, ο αριθμός των κίτρινων καρτών που έλαβε ο παίκτης και οι οποίες δεν οδήγησαν σε αποκλεισμό με κίτρινη κάρτα μειώνεται κατά μία.

– από τον πρώτο αγώνα της φάσης του πρωταθλήματος, οι παίκτες και οι αξιωματούχοι ομάδων αποκλείονται για τον επόμενο αγώνα της διοργάνωσης μετά από τέσσερις κίτρινες κάρτες που δεν οδήγησαν σε κόκκινη κάρτα, καθώς και μετά από οποιεσδήποτε επόμενες ζυγές κίτρινες κάρτες (έκτη, όγδοη, κ.λπ.)».