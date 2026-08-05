Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Στέφανο Τσιτσιπά, Μαρία Σάκκαρη και Μίλαν – Ίντερ

Το ματς Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 για τα προκριματικά στο Conference League, το “φιλικό” ντέρμπι, Μίλαν – Ίντερ αλλά και οι αναμετρήσεις του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (05.08.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

02:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

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14:00 Novasports Prime Μίλαν – Ίντερ Calcio Italiano Only in Perth

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φερεντσβάρος – ΠΑΟΚ Champions League ποδόσφαιρο γυναικών

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Τσιτσιπάς – Φονσέκα Masters 1000 Μόντρεαλ

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19:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 Novasports 6HD WTA 1000 Τορόντο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 Σόφιας UEFA Conference League

22:00 Nova Sports 6 Σάκκαρη – Σονμέζ WTA 1000 Τορόντο