Βαγγέλης Παυλίδης: Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση 50 εκατομμυρίων της Φενέρμπαχτσε για τον Έλληνα επιθετικό

Η Μπενφίκα δεν θέλει να πουλήσει τον Βαγγέλη Παυλίδη και δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει τον Έλληνα επιθετικό στο ρόστερ της. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής “Record”, η πορτογαλική ομάδα απέρριψε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του παίκτη που μαζί με τα μπόνους θα ανέβαινε στα 50 εκατομμύρια ευρώ..

Η πρόταση της Φενέρμπαχτσε κατατέθηκε τις τελευταίες ώρες της Τρίτης (04.08.2026) στη διοίκηση της Μπενφίκα, την ώρα που τουρκικά δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης τα έχει βρει σε προσωπικό επίπεδο με την τουρκική ομάδα.

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Παρά την έντονη κινητικότητα γύρω από το όνομά του Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της.

Καθοριστική φαίνεται πως ήταν και η στάση του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θεωρεί τον 27χρονο Έλληνα φορ παίκτη-κλειδί για την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο Παυλίδης υπολογίζεται ως βασική επιλογή, ακόμη και μετά την απόκτηση του Τζον Ντουράν με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Νασρ.

Θυμίζουμε ότι ο Παυλίδης έχει καταγράψει 112 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα, εκ των οποίων οι 96 ως βασικός. Στο ίδιο διάστημα έχει πετύχει 64 γκολ και έχει μοιράσει 18 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στην ομάδα.

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Πρόσφατα, πέτυχε για πρώτη φορά στην καριέρα του τέσσερα γκολ σε έναν αγώνα (κόντρα στη Σεν Γκάλεν) και οδήγησε την Μπενφίκα στη νίκη με 5-0 και στην πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Το συμβόλαιο του Παυλίδη με την Μπενφίκα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029 και περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Οι “αετοί” όχι μόνο έστειλαν σαφές μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο για την πώληση του παίκτη -που εάν θα γίνει, θα φέρει ένα τεράστιο ποσό- αλλά εμφανίζονται έτοιμοι να τον “δέσουν’ με νέο συμβόλαιο στην ομάδα.